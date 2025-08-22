◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人・吉川尚輝内野手が復帰後初安打＆初盗塁をマークした。腰痛による離脱から約１か月ぶりに復帰し、昇格即「５番・二塁」で先発。左飛、空振り三振の無安打で迎えた６回２死の第３打席で、相手先発・ジャクソンから一塁への強烈な内野安打を放った。自慢の俊足を生かして７月２７日・広島戦（マツダ）以来となる「Ｈ」ランプをともすと、続く中山の打席で迷い