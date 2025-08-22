新鮮な伊勢えびのおつくりに…身が豪快に入った味噌汁！テーブルに並んだのは、伊勢えびをふんだんに使った料理の数々です。 漁の解禁にあわせて21日から始まった恒例の「天草伊勢えび祭り」。天草市内の17の宿泊施設でオリジナルの伊勢えび料理が楽しめます。22日の試食会には地元の観光大使やユーチューバーなどが参加し、とれたての伊勢えびを堪能しました。 ■有江武利カメラマン刺身をいただき