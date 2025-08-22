◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）阪神・高橋遥人投手が６回３安打１失点でマウンドを降りた。いきなり２者連続三振を奪う立ち上がり。４回１死から浮いた変化球を村上に左中間へ運ばれたが、失点はそれだけ。毎回の１１Ｋで２１年１０月１４日・巨人戦（東京Ｄ）以来の２ケタ奪三振。同年年１０月８日（神宮）以来のヤクルト戦登板で、鮮烈な印象を残した。