サッカーのドイツ２部カールスルーエは２２日、同１部ボルシアＭＧのＦＷ福田師王（２１）を期限付き移籍で獲得したことを発表した。買い取りオプション付きで、背番号は「１３」に決まった。福田は神村学園高で２２年全国高校選手権で得点王に輝き、Ｊリーグを経由せずに海外に挑戦し、２３年１月からボルシアＭＧに加入。トップチームでは公式戦１１試合に出場し、１得点を記録していた。カールスルーエは開幕２試合を終え