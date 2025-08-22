愛知県豊明市は、仕事や勉強以外での使用は2時間を目安にするという条例案を、議会に提出するとしています。すべての市民が対象だというこの条例案。狙いは何なのでしょうか？◇いまや全国民の必需品とも言える、スマートフォン。都内で街の人に聞きました。60代「（スマホは）なくてはならない。生活できない、なかったら」大学院生（20代）「なるべく手元に置かないように意識するけど、見たい気持ちが強くなって見ちゃう