ジャニー喜多川氏から性加害を受けたとして、補償金の支払いを受けた男性2人が、「性加害問題当事者の会」の平本淳也元代表から受け取った補償金の一部を支払うよう求められたとして、22日、支払う必要がないことの確認を求める訴えを横浜地裁に起こしました。代理人弁護士によりますと、2人は、ジャニー喜多川氏からの性加害を訴え、SMILE-UP.から補償金を受け取りましたが、その後、「当事者の会」の平本元代表から、申告手続き