¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é´¶¤¸¤¿µå¾ì¤Î¡Ö¹¥¤­·ù¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ËÂ³¤¤¤Æ¹¥¤­¤Êµå¾ì¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¡£¡Ö¶¹¤¤¤«¤é·ù¤À·ù¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤±¤É¡£µð¿ÍÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é5ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼5ÅÀ¡©4ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¼è¤é¤ì¤ë¤±¤É5ÅÀÌÜ¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê