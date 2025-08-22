◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2025年8月22日エスコンＦ）パ・リーグの首位攻防戦が行われているエスコンフィールドの声援がいつもと違うと話題になっている。3・5ゲーム差で首位・ソフトバンクを迎えた3連戦の第1ラウンド。試合前のメンバー表交換で日本ハム・新庄監督が「うおりゃーっ」と絶叫しながらソフトバンク・小久保監督とハイタッチ。これが球場の空気を変えた。3回2死満塁からレイエスの2点適時打で