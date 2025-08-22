この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。仲良しの友人グループで一部の人たちが仲違いしてしまうと、板挟みになった人はどう振る舞えばいいのか悩みますよね。特に自分1人だけが中立な立場の場合、双方にどのように声を掛ければいい迷うものではないでしょうか。 遅刻癖が原因で親友同士がケンカ…言い分が分かるだけに