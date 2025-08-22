2025年8月22日放送の『A-Studio+』に吉田羊さんが登場。テレビ初となるお姉さんへのインタビューなどを通じ、吉田さんの人間性に迫ります。そこで吉田さんが、家族への思いを綴った記事を再配信します。*****小劇場を中心に活動後、TV・映画などの映像へと活動の幅を広げる俳優・吉田羊さん。2022年で俳優デビュー25周年を迎えた吉田さんは、訪れた各地やふるさとの福岡などを巡りながら、得られた日々の食体験を雑誌『おとなの週