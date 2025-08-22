「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の先発・高橋は６回３安打１失点。無四球１１奪三振の好投だった。１−１の七回１死二塁のチャンスで代打・糸原を送られて交代となった。初回から快調に飛ばした。１番・増田、伊藤を連続三振に斬るなど三者凡退に抑えると三回まで無失点投球を展開した。だが四回１死から村上に左中間席へ痛恨のソロを被弾。２０２１年１０月８日・ヤクルト戦以来４年ぶりの被弾に高橋は両膝に