千葉地検22日、千葉県船橋市で生後11カ月の自分の赤ちゃんに暴行を加え死亡させた疑いで逮捕された母親について、不起訴処分としました。27歳の母親はおととし、当時住んでいた船橋市の自宅で生後11カ月の長男の顔を平手で殴ったり床に投げつけるなどの暴行を加え、死亡させた疑いで逮捕されました。千葉地検は「起訴して公訴を維持するに足りる十分な証拠を確保できなかった」として、母親を不起訴処分としました。