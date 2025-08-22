子どもの自立心や向上心を育てるために、スポーツや習い事を頑張らせているママも多いですよね。先日はママスタコミュニティには、こんな投稿が。投稿者さんの息子さんは小学校低学年で、習い事はスポーツをやっています。そんな息子さんが最近「自分が努力して上に行くんじゃなくて、周りが自分のレベルに下がってきてほしい」と言い出しているそうです。『「自分が一番下手」と言うくせに、週に1〜2回教室に通って、普段は最低限