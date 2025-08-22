日体大を卒業したグラビアアイドルで、昨年１２月にプロレスをモチーフとしたエンターテインメント団体「アクトレスガールズ」で“レスラー”デビューを果たした植原ゆきな（２５）が２２日までに、自身のインスタグラムを更新。オレンジのビキニを身につけ、ビーチで笑顔を見せる画像を投稿した。８月１３日には同リングでスターダムの人気選手、なつぽいと安納サオリを相手に本格プロレス初挑戦も果たした植原。それでも、紙