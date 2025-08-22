富山市出身でアメリカのプロバスケットボール＝NBAロサンゼルス・レイカーズで活躍する八村塁選手。おとといまでの3日間愛知県で自ら中高生に指導するワークショップを開きました。その活動を振り返ります。八村塁選手「子供達が自分の夢、NBAだろうがなんだろうがきっかけ、自信になれるようなキャンプになってほしいと企画した」NBAで活躍する八村選手が経験や考え方を子供たちに伝え、日本から世界の舞台で活