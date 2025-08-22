8月も後半ですが皆さんはこの夏どんな思い出を作りましたか？旅行に帰省…まちの人に「夏休みのベストショット」を聞いてきました。長岡市で出会ったこちらの女性。「夏休みのベストショット」はやっぱり…〈長岡市から〉「長岡花火です。ことしは2日目が特によくてとてもきれいで感動しました」旅行先で撮ったベストショットは…「サンリオピューロランドに行ってきて一緒にキャラクターと写真が撮れたので良かった。