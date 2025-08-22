スリーピースポップロックバンドのポンツクピーヤが、3カ月連続でのデジタルシングルリリースを発表した。第1弾となる新曲『それだけ』は、9月3日(水)より各種音楽サービスにて配信がスタートし、今回の発表と同時にジャケット写真も公開された。「それだけ」は、夏の終わりにふさわしいミディアムテンポの楽曲。落ち着いたリズムの中に切なさを漂わせ、聴く人の心を優しく包み込むようなサウンドが特徴で、男性目線の恋愛が描かれ