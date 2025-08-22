TWICEのMOMO（モモ）が、8月22日（金）に自身のInstagramを更新。赤髪ショートにイメージチェンジした姿をアップしており、「可愛すぎる」「えぐい〜」「似合いすぎる」とファンから称賛の声が寄せられている。【写真】スタイル良すぎ美スタイル際立つモモの姿（10枚）■忙しいスケジュールの中でも美しい中国・マカオのギャラクシー・アリーナで本日開催される「2025 TME live International Music Awards」に参加するため