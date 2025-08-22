香川県高松市の牟礼町にある珍しい自動販売機やカプセルトイが話題です。これまで見たことがない、まさかの商品や香川県らしい商品が販売されています。 【写真を見る】まさかの商品！「タコクラゲ」を自販機で販売高級石材「庵治石」を使って製作「庵治石ガチャ」も登場【香川】 高松市牟礼町の国道11号沿いに設けられた「お遍路さん休憩所」です。 （小寺健太記者）「こちらのお遍路さん休憩所に変わった自販機があります。