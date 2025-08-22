俳優の金子昇さん（50）の次女で、モデルの金子のあさん（21）が2025年8月20日、自身のインスタグラムを更新。へそピアスがのぞくショットを披露した。船上でのアップショット金子さんは、「i（ハートの絵文字）」とし、船上で撮影された写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真は、Tシャツからピンクの水着がのぞくショット。ぺそピアスがのぞき、抜群のスタイルを披露していた。この投稿には、「へそピとおへそが可愛いです