甲佐高校を拠点に町全体を盛り上げようと、甲佐町と甲佐高校、企業10社が連携協定を結びました。 甲佐高校は定員割れが続いていて、去年、町内の中学校から進学したのは3人です。甲佐町は、地域活性化の一環としてことし4月から企業による出前授業を行いキャリア教育に取り組んでいます。今回の協定でデジタル分野を強化し、町内での人材育成や、高校の魅力を高めることを目指します。 協定を結んだ10社は出前授業をしていた