◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(22日、東京ドーム)巨人の先発・横川凱投手が5回無失点の好投で今季初勝利の権利を持って降板しました。今季ここまで19試合に登板（2先発）し0勝0敗1ホールドの横川投手は初回、先頭の蝦名達夫選手、2番・桑原将志選手に連打を浴びいきなりピンチを招きます。それでも佐野恵太選手をセカンドフライ、オースティン選手を三振、宮粼敏郎選手をショートゴロに抑えて初回のピンチを無失点としまし