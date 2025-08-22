22日の外国為替市場で円相場は円安方向に進み、1ドル＝148円台後半をつけています。今月1日に発表されたアメリカの7月の雇用統計の結果を受けアメリカ経済の不透明感が広がり、利下げ観測が高まっていました。しかし、その他の経済指標は悪化しなかったため、市場からは、パウエル議長が利下げは示唆しないのではないかという警戒感からアメリカの長期金利が上昇、その影響でドルが買われ円安方向に進んでいます。みずほ銀行・唐鎌