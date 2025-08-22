◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月22日神宮）阪神先発の高橋が圧巻の投球を披露した。初回を3者凡退で立ち上がると、3回までゼロ行進。0―0で迎えた4回1無走者から4番・村上に左中間へ本塁打を許した。それでも以降もリズムを乱さず。6回を投げ3安打1失点、11奪三振。7回の打席で代打を送られ、76球で交代した。