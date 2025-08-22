「timelesz」菊池風磨（30）が21日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。同番組の企画に母親がドハマりしたことを明かした。今回はお笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之ら既婚者芸人が独身の菊池に結婚の素晴らしさを説く企画を実施。同企画は2回目で、冒頭にMCのシソンヌ・長谷川忍が「どうですか?前回受けて。その後、結婚願望が非常に高まったんじゃないですか?」と確認した。