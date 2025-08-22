【新華社貴陽8月22日】中国貴州省遵義市道真コーラオ族ミャオ族自治県の大沙河国家級自然保護区でこのほど、巡回中の森林保護員が国家2級保護動物のカワウソ1匹を保護した。亜成体の雄で体重1キロ、体長53センチ。食べ物を探している時に一緒にいた成体とはぐれたとみられ、検査で外傷などは確認されなかったため、少量の餌を与えた後に元の場所へ戻された。カワウソは河川生態系の頂点に位置する捕食者であり、魚やカニなどを