お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が21日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。11月1日から開始するお笑いコンビ「ダウンタウン」によるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。番組の冒頭で岡村は「多分、皆さん目にしたと思うんですけども、ダウンタウンさんのチャンネルができる