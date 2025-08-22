去年10月、三反園訓衆議院議員の後援会事務所に爆竹を投げ込み、威力業務妨害の罪に問われている男の裁判で、鹿児島地方裁判所は22日、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、住所不定・無職の泉卓志被告（62）です。 判決によりますと、泉被告は去年10月、鹿児島市谷山中央3丁目の三反園議員の後援会事務所に向かって、点火した爆竹1束を投げて爆発させ、関係者の業務を妨害したものです。 犯行