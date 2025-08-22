女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の塩越柚歩（27）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近況のオフショットを公開した。自身のインスタグラムで「最近のあれこれ」と焼き肉を楽しんだり、カフェを堪能する写真を投稿した。さらにミニTシャツとデニムで美腹筋が“チラ見せ”の自撮りショットも公開した。ネットでは「スタイル良すぎ」「魅力的」「可愛い」などの声が上がった。