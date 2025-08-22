川が氾濫し住宅などに浸水被害がでた南さつま市加世田から中継です。 こちらの地区では21日夜の大雨で多くの家が床上、床下浸水の被害を受けました。住宅や車に取り残された人もいて、消防がボートで8人救助したということです。 こちらの住宅も床上浸水し一人暮らしの94歳の女性が取り残されました。 （住民）「雨が大変でした、あっという間に池のように」「1人だったので泣きたいくらいさびしかった」 私は22日から取