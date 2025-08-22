今月8日の豪雨災害から霧島市と姶良市を中心に被害が出た集中豪雨からきょう22日で2週間です。霧島市福山町では台風一過の22日も復旧作業が続けられています。 （記者）「霧島市福山町湊川です。2週間たったが落ちた橋はそのまま」 今月8日の集中豪雨では県本土に線状降水帯が2度発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測。霧島市には大雨警戒レベルが最高の5の「大雨特別警報」が発表されました。県内では1人が死亡、5人が