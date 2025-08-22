県内の一番茶の荒茶生産量が、静岡県を上回り全国1位になったことについて、塩田知事は、県として今後、海外の販路開拓や生産体制の強化などで支援していく考えを示しました。 （塩田知事）「鹿児島県のお茶のブランド価値、知名度の向上、販路開拓につながっていけば良い」 農林水産省によりますと、今年の一番茶の荒茶生産量は、鹿児島県は8440トンで、これまで1位だった静岡県を320トン上回り、初めてトップになりました。