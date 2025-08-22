太平洋戦争中に学童疎開船「対馬丸」がアメリカ軍に撃沈されてからきょう22日で81年です。奇跡的に助かった少女のことを覚えている88歳の証言です。 （中村恵子さん）「皮膚が全部溶けて。よくあれで生き返られたと思うぐらい溶けていた。太陽と塩水のなかで」 宇検村の宇検集落に住む中村恵子さん（88）です。現在、43世帯、90人が住む集落で81年前、ある出来事がありました。 沖縄から長崎に向かっていた学童疎開船「対馬丸」