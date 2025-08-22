『ダメ人間の愛しかた3 』（岩葉/KADOKAWA）第26回【全32回】【漫画】『ダメ人間の愛しかた（1〜3巻）』を第1回から読む青年・シンバは所謂ダメ人間と呼ばれるタイプ。そんな彼となぜか付き合っている、クールでとても美しい女性・ヒズミ。シンバは大好きなヒズミのために、ダメ人間からの卒業を目指すものの、空回りばかりの毎日。旅行へ行き、キスをする仲になったふたりだったが、ある日ダメ人間の幼馴染が日本に戻ってきてーー