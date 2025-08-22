標高1300メートルに位置する八ヶ岳山麓の学校から中継です。10年間休耕地だった場所が観光スポットに姿を変えています。この時間、だんだんと陽が沈み空は青空からオレンジ色へと変わってきました。この空の下に広がる絶景をご覧いただきます。遮るものが何一つない巨大な花畑です。いまの時季は真っ赤なサルビアが見ごろで絨毯のように見える圧巻の景色ですよね。花畑の広さは、およそ10ヘクタールサッカー場に