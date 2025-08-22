東京・三鷹署で目撃されたのは、舌を出し、辺りを見渡しながら歩く短髪の男。武蔵野市内の美容室に侵入し、金品を盗もうとした疑いで逮捕された高橋徳臣容疑者（43）です。高橋容疑者はJR新宿駅のトイレでかつらやハットをかぶり、その後、電車に乗り現場へ向かったということです。押収された所持品の中には、犯行に使われたバールなどのほかに長髪のかつらや帽子、レンズ部分が覆われ小さな穴が開いた眼鏡も。入念に変装した高橋