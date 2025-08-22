秋田朝日放送 記録的な大雨で被災した仙北市では住民が水に浸かった家財道具などを片付ける作業に追われています。生活排水を処理するために各家庭に設置されている浄化槽も浸水し、トイレを使えない住民もいます。 近くの観測所で最高気温３０．１℃を記録した仙北市西木町上桧木内地区。暑さの中で住民たちが片付け作業に追われていました。仙北市社会福祉協議会は２１日に災害ボランティアセンターを立ち上げ、２