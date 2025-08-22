マウスコンピューターが毎年夏に開催している「親子パソコン組み立て教室」が、今年も"夏休み"にあわせて、8月14日と15日の2日間にわたり開催された。全国の小学6年生親子が参加募集の対象で、親子で力を合わせて「自分だけのパソコン」をつくりあげる体験イベントだ。マウスコンピューターの軣秀樹社長は「未来のためにも、子供たちに"ものづくり"の体験の場を提供したかった」と開催の意図を話す。開催当日の様子をレポートした