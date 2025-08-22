（台北中央社）台湾の複数の高校に「共産党」関連の組織が存在することが21日までに分かった。大手紙、自由時報が報じた。台湾で対中政策を担う大陸委員会は同日、若者に対し、中国共産党史や国際共産主義運動の歴史をよく学ぶよう呼びかけた。21日付の自由時報（電子版）によれば、台湾有数の進学校「台北市立建国高級中学」内の共産党団体が立ち上げた台湾の学校間共産党組織に、全国39校の団体が参加しているという。大陸委の梁