高岡市の出町市長は昨夜、能登半島地震の液状化被害が深刻な伏木地区の住民と対話集会を開きました。6月の市長選挙で公約に掲げていた被災地住民との対話に着手しました。会場の、伏木コミュニティセンターには、住民およそ130人が参加しました。出町市長「みなさんこんばんは」出町市長が、市政の最重要課題と位置づける地震からの復旧、復興。その実現には、住民の意見を聞くことが不可欠だとして開催したのが、対話集会で