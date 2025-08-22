◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神（22日、神宮球場）阪神の先発・郄橋遥人投手が、6回11奪三振1失点の好投を披露しました。郄橋投手は初回、二者連続三振を含む三者凡退と上々の立ち上がりを見せます。続く2回には先頭の村上宗隆選手に2塁打を打たれますが、セカンド・中野拓夢選手のファインプレーにも助けられ、この回も無失点に抑えました。その後もスコアボードに0を刻んでいましたが4回、村上選手に初球をとら