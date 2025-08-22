お笑いタレントの小籔千豊（51）が22日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。小泉進次郎農相（44）と直接面会して生産者の懸念を訴えた、福岡県のJA直鞍（ちょくあん）の組合長を務める堀勝彦氏のやりとりについて言及し、私見を述べた。小泉氏と堀氏をめぐっては、今年6月に小泉氏が同番組にリモート出演した際に、堀氏が「農協をつぶすんか」などと訴えていた様子を見て、「ぜひお会