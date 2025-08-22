中国国家外貨管理局はこのほど、上海市、北京市、天津市、河北省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、山東省、湖北省、広東省、四川省、寧波市、厦門（アモイ）市、青島市、深セン市の16省市でグリーン外債業務を試験的に行わせ、非金融企業による越境融資資金のグリーンまたは低炭素モデル転換プロジェクトへの活用を奨励することを決定しました。試行政策では、主に中国国内の非金融企業が非住民（中国国内に住所がなく、居住歴が