各地で記録的な猛暑が続く中、わざわざ足を運びたくなる新潟の『ひんやり』スポットや、涼を感じるグルメを取材しました。 ◆県内有数の名山・荒沢岳へ ブランド米「コシヒカリ」の産地として知られる新潟県魚沼市。この地にそびえたつ「荒沢岳」は県内有数の名山です。各地で記録的な猛暑が続く中、この荒沢岳には猛暑を忘れさせてくれる「ひんやりスポット」があるというのです。【テレビ新潟蛯原大河アナウンサー】