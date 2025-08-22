8·î22Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ÃË»ÒÍ½Áª¥êー¥°¤¬À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤Î1²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤Ï¡¢¼ÂÁ©³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ò85－27¡¢¹â¾¾»ÔÎ©¹áÅìÃæ³Ø¹»¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¤ò94－37¤Ç¤¤¤º¤ì¤â°µ¾¡¤·¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£