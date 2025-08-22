22日午後4時半ごろ、東海道新幹線の浜松（静岡県）―豊橋（愛知県）間を走行中の東京発新大阪行きのぞみ411号の1号車内で、座席ポケットにあったモバイルバッテリーから火が出た。車内にいた警備員がすぐに消し止め、乗客らにけがはなかった。のぞみ411号は運転を継続。ダイヤの乱れは出ていない。JR東海によると、乗客が座席ポケットに入れていた。自身で発火に気づき、乗務員に伝えた。