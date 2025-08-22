走行中の新幹線「こだま」の車両床下から発煙したトラブルで、ＪＲ東海は２２日、モーターの出力を制御する床下の「主変換装置」内にある二つの機器の故障が原因とみられると発表した。故障したのは、９号車床下にあり、出力を調整する電気回路を構成する「パワーユニット」と、ユニットへの過大な電気の流れを遮断する「遮断器」。二つの機器の故障で過大な電気が流れ続け、主変換装置の温度が上昇したと推定されるという。ユ