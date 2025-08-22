大阪・関西万博のアメリカパビリオンの工事をめぐる“業者間の費用未払いトラブル”。未払い被害を受け、長男が大学中退にまで追い込まれる状況となった業者の男性は、「国や博覧会協会が救済策を検討してほしい」と改めて訴えます。千葉県で内装業を営むＡさん（４３）は、人気パビリオン・アメリカ館の建物の壁などの組み立てを、３次下請けとして請け負っていました。ところが２次下請け業者は支払いを滞らせた末、５月に破産。