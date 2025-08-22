◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏―浦和（２２日・三協Ｆ柏）５位柏と７位浦和の対戦は、前半で浦和が２点のリードを奪って折り返した。浦和は公式戦３戦連続ゴール中だったＦＷ小森飛絢が負傷欠場となり、１トップにＦＷ松尾佑介、左ＭＦに主将の関根貴大を置く布陣でスタート。前半５分、ＭＦサビオのＣＫを相手がクリアしきれなかった隙を見逃さず、ファーサイドでＤＦ長沼洋一が押し込み、立ち上がりの先制に成功した。