◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人は横川凱投手が今季初勝利をかけて３度目の先発。５回まで４安打無失点と好投し、勝ち投手の権利を得て降板した。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、３回に岡本和真内野手が、けがから復帰後初アーチとなる９号ソロ本塁打を放ち、１点を先制した。横川は初回、蝦名達夫外野手、２番・桑原将志外野手に連続で左前打されいきなり無死一、二塁のピンチ